Luxemburgo sob alerta amarelo devido a chuva intensa

Susy MARTINS

O Luxemburgo está durante toda esta quarta-feira sob alerta amarelo devido à queda de chuva.

Segundo o Meteolux, a nebulosidade será abundante ao longo de todo o dia, estando prevista "precipitação intermitente". O risco de aguaceiros moderados, acompanhados de trovoadas, prevalecerá a partir do final da tarde.

O instituto aponta para precipitações locais com valores acumulados entre 20 e 40 l/m2, e há risco de alguma acumulação de água sobretudo nas estradas, o fenómeno de "aquaplanagem".

As temperaturas máximas não deverão ultrapassar esta quarta-feira os 20 graus.



Os aguaceiros poderão manter-se até sábado e prevê-se uma descida gradual dos termómetros até ao fim de semana.

Na quinta-feira as máximas previstas são de 20 graus, baixando para os 16 na sexta-feira e os 15 no sábado. No domingo os termómetros poderão descer aos 13 graus de máxima.

