A saída do Reino Unido sem acordo provocará uma descida dos níveis de prosperidade de 5,23 % do Grão-Ducado, indica um estudo. Só a Irlanda sofrerá mais.

Luxemburgo será um dos países a sofrer um impacto mais negativo com Brexit sem acordo

Paula SANTOS FERREIRA

A saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo terá consequências negativas para a economia dos estados membros, porém, o Grão-Ducado será, atrás da Irlanda, o país que sofrerá um impacto mais negativo com esta mudança.

Este é o resultado de um estudo realizado pelo Ifo Institute, de Munique, Alemanha sobre o impacto do Brexit sem acordo em cada país da União Europeia.

Se tal acontecer, os níveis de prosperidade na Irlanda decrescem 8,16%. Segue-se o Luxemburgo, com uma diminuição de 5,23%. Malta será o terceiro país com um impacto negativo maior, de 5,19%, indicam os resultados deste estudo.

No próprio Reino Unido, a prosperidade decrescerá 2,76%.

"Um Brexit sem acordo teria um impacto variável nos diferentes Estados-Membros da UE", afirma Marina Steininger, investigadora do ifo Institute e co-autora do estudo, no texto de apresentação do documento, no Ifo Institute.

A Áustria e a Suíça serão os países que sentiram menos o impacto da saída do Reino Unido sem acordo, com pequeníssimas quedas de prosperidade, 0,35% e 0,01%, respetivamente.

"Um acordo de comércio livre definitivamente suavizaria o golpe em todos os países", acrescenta Steininger.

A economista considera que as consequências poderão ainda ser piores dependendo das taxas de câmbio.

Já no resto do mundo os efeitos de “um Brexit sem acordo serão limitados”, realça.

Terá um impacto negativo nos EUA (-0,01%), na Coreia do Sul (-0,03%) haverá ou na Turquia (-0,04%).

Porém haverá mesmo países que saem a ganhar com esta saída, como o Estado insular de Taiwan, cuja prosperidade beneficiaria em 0,13%, a China (+0,05%) ou a Rússia (+0,01%).