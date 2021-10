Esta quinta-feira foram confirmados mais 131 casos positivos, no Grão-Ducado.

Covid-19

Luxemburgo sem registo de mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS Esta quinta-feira foram confirmados mais 131 casos positivos, no Grão-Ducado.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, 131 novos infetados, em 2.600 testes realizados, mas nenhuma morte associada à covid-19.

Houve também uma descida ligeira no número de internados face ao dia anterior. Atualmente, estão hospitalizadas 21 pessoas, 16 nos cuidados normais e cinco nas unidades de cuidados intensivos, menos duas que ontem.

Entretanto, foram administradas no país mais 1.294 vacinas: 978 referentes a uma primeira dose e 316 correspondentes à segunda dose. No total, o país já administrou 801.929, sendo que, de acordo com o mais recente balanço do Governo, 413.233 pessoas já têm o calendário de vacinação completo, o equivalente a 74,7% da população elegível.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.