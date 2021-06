Entre ontem e hoje o país registou mais 61 casos positivos.

Luxemburgo sem novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, mais 61 casos positivos para covid-19, mas nenhuma morte associada à doença.

Foram realizados 6.881 testes PCR e a taxa de positividade foi 0,89%. A taxa de reprodução está agora nos 0,88%.

No que respeita a hospitalizações, há, atualmente, 16 pessoas internadas, 13 em cuidados normais e três nos cuidados intensivos, o que corresponde a menos três doentes, no primeiro caso, e a menos dois, no segundo.

Desde o início da pandemia, no Luxemburgo, já foram confirmadas 70.088 infeções pelo SARS-Cov-2 e 818 mortes associadas à covid-19.

Atualmente, há 786 casos positivos ativos.

