Este sábado vai chover e os termómetros vão variar entre 3 e 5°C de manhã e 6 e 8°C à tarde.

Luxemburgo sem neve no Natal

Este sábado vai chover e os termómetros vão variar entre 3 e 5°C de manhã e 6 e 8°C à tarde.

Apesar da queda das temperaturas, não haverá neve no Natal na próxima quarta-feira, de acordo com a previsão do MeteoLux. Este sábado vai chover um pouco e o termómetro vai variar entre 3 e 5°C de manhã e 6 e 8°C à tarde. No domingo, a chuva vai intensificar-se ao longo do dia e o vento poderá soprar com rajadas até 75 km/hora à tarde. As temperaturas vão variar entre os 4 a 6°C pela manhã e 6 a 8°C pela tarde. Na segunda-feira, espera-se céu limpo, mas aguaceiros moderados devem continuar a ocorrer durante a tarde. O vento vai atenuar-se, mas pode contar-se com rajadas de 65 km/hora. Na terça-feira, na véspera de Natal, espera-se que o tempo seja bastante desagradável, com chuva ou chuvisco durante grande parte do dia e rajadas até 40 km/hora. Na segunda e terça-feira, as temperaturas serão semelhantes às dos dias anteriores. O termômetro finalmente vai cair na quarta-feira para o dia de Natal, que será nublado e seco. As temperaturas vão baixar aos -1°C. Com a chuva que terá caído nos dias anteriores, cuidado nas estradas que podem ser escorregadias.