Registam-se 207 novos casos de covid-19 no Grão-Ducado.

Luxemburgo sem mortes por covid-19, pelo segundo dia consecutivo

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, há 207 novos casos de covid-19 no Luxemburgo este sábado, de um total de 11.988 testes realizados. A taxa de positividade é agora de 1,73%.

Pelo segundo dia seguido, não foram relatados óbitos por causa do vírus, o que significa que o número total de mortes no Grão-Ducado mantém-se em 785.

116 pessoas encontram-se hospitalizadas, das quais 30 estão nas unidades de cuidados intensivos, incluindo um paciente de Grand Est.

113.942 pessoas receberam a primeira dose de vacina no Luxemburgo, das quais 45.168 dessas têm a vacinação completa.

