Foram registados 87 casos positivos.

Luxemburgo sem mortes por covid-19 no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Foram registados 87 casos positivos.

De acordo com o Ministério da Saúde, não houve óbitos a lamentar no último dia, o que significa que o número total de mortes no Grão-Ducado permanece em 552.

Em relação aos novos casos, de um total de 6.123 testes realizados nas últimas 24 horas, registaram-se 87 novos casos positivos.



Contam-se mais quatro pessoas internadas nos hospitais de Luxemburgo, o que perfaz agora um total de 72, sendo que nos cuidado intensivos continuam 18, como no dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.