Até 12 de julho a Europa contabilizava um total de 8.238 casos da doença.

Luxemburgo sem hospitalizações devido à varíola dos macacos

Até dia 13 de julho o Luxemburgo registava oito casos de varíola dos macacos, de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Até agora, não houve qualquer hospitalização no país relacionada com a doença.

No balanço semanal sobre a doença, divulgado no fim de semana a Direção da Saúde apela para que a população se proteja contra o vírus, evite as situações de risco e limite a propagação da doença.

Algumas medidas de proteção incluem lavar as mãos com sabão regularmente, evitar partilhar lençóis e toalhas com pessoas infetadas ou que tenham estado em contacto com pessoas infetadas e usar proteção nas relações sexuais são algumas das medidas de proteção.

Até ao dia 12 de julho, a Europa contabilizava um total de 8.238 casos de varíola dos macacos, notificados ao Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças e à Organização Mundial da Saúde. Desses, 6.899 foram confirmados em laboratório.

De acordo com os dados divulgados pela Direção da Saúde, 183 pessoas foram hospitalizadas, sendo que dessas 98 precisaram de cuidados de saúde. Três casos acabaram nos cuidados intensivos não havendo, até agora, mortes relacionadas com a doença.

Erupções cutâneas, febre, cansaço, dores musculares, vómitos, diarreia, calafrios, dores de garganta e de cabeça são os sintomas mais frequentes.

