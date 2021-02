De acordo com o Ministério da Saúde, os sem-abrigo serão vacinados na fase 6, a última prevista para o Grão-Ducado.

Luxemburgo. Sem-abrigo no fim da fila para a vacinação

Ana Patrícia CARDOSO De acordo com o Ministério da Saúde, os sem-abrigo serão vacinados na fase 6, a última prevista para o Grão-Ducado.

A segunda fase do plano de vacinação do Luxemburgo está prestes a começar e o plano será vacinar cerca de 70 mil pessoas até final de março.

Numa publicação no Facebook do Ministério da Saúde, a diretora-adjunta da Direção de Saúde, Françoise Berthert, explicou quem estaria incluído nesta etapa. "Estão pessoas altamente vulneráveis, com doenças preexistentes que têm um impacto na capacidade dessas pessoas se defenderem contra as infeções. Como exemplo, pessoas em processo de transplante de órgãos, pessoas com cancro que estão numa fase de tratamento agressivo ou pessoas com deficiência imunitária congénita", explicou.

Não estão, portanto, incluídos os cerca de 300 sem-abrigo a viver no Luxemburgo, confirmou o Ministério da Saúde à RTL, que vai mais longe ao colocar o grupo no fim da lista. "As pessoas que vivem em situação de pobreza serão vacinadas na fase 6". Ainda sem data agendada, a última fase de vacinação vai incluir pessoas em situação de precariedade e a toda a população entre os 16 a 54 anos.

Esta situação causa transtorno a Alexandra Oxacelay, diretora da Stëmm vun der Strooss, organização que trabalha com os mais desfavorecidos no Grão-Ducado. "Este é um grupo que deve ser atendido antes porque são, na sua maioria, pessoas com saúde mais frágil e estão em constante contacto com outros na rua", afirmou a diretora à RTL.

O ministério adiantou, no entanto, que "a organização e implementação da vacinação dos sem abrigo ainda não foi totalmente decidida", o que pode significar um avanço na estratégia de distribuição de vacinas para este grupo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.