Portugal teve em 2019 a quinta menor taxa de natalidade (8,4 nascimentos por mil habitantes) enquanto o Luxemburgo registou 10 nascimentos por mil habitantes, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Luxemburgo segundo país com maior crescimento na União Europeia

Bruno Amaral de Carvalho Portugal teve em 2019 a quinta menor taxa de natalidade (8,4 nascimentos por mil habitantes) enquanto o Luxemburgo registou 10 nascimentos por mil habitantes, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, foram registados 4,2 milhões de nascimentos na UE durante o ano passado, um recuo de 2,2% face a 2018. A Irlanda (12,1 por mil habitantes) teve a maior taxa de natalidade, seguindo-se a França (11,2 por mil), a Suécia (11,1), o Chipre (10,9) e a Grécia (10,6).



No outro extremo da tabela, com as menores taxas de natalidade estão Itália (7,0 por mil habitantes), Espanha (7,6), Grécia (7,8), Finlândia (8,3) e Portugal (8,4 por mil habitantes). Já o Luxemburgo registou 10,0 nascimentos por mil habitantes.



O Luxemburgo foi o segundo país em que a população mais cresceu (19,7%) e foi o terceiro país com mais nascimentos do que mortes com um saldo positivo de 3,1. Portugal registou um saldo negativo de -2,5.



Em 2020, a população da UE estima-se em 447,7 milhões de habitantes, um recuo de 12,8% face aos 513,5 de 2019 que se explica com a saída do Reino Unido do bloco europeu, a 31 de janeiro. O Luxemburgo tinha em janeiro de 2019 613.900 habitantes e em janeiro de 2020 626.100. A população em Portugal atingia no ano passado 10 276.600 e no início deste ano 10 295.900 habitantes.

A variação natural da população da UE é negativa desde 2012, com mais mortes do que nascimentos, tendo, em 2019, sido registados 4,7 milhões de óbitos e 4,2 milhões de nascimentos. O gabinete estatístico europeu divulga estes dados no âmbito do Dia Mundial da População, que se assinala no sábado.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.