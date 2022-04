Para a semana, o Ministério da Saúde vai começar a contactar os idosos com mais de 80 anos e que tenham recebido a última dose contra a covid-19 há mais de quatro meses, para o novo reforço vacinal.

Vacinação covid-19

Luxemburgo. Se tem mais de 80 anos vai receber convite para a 4ª dose da vacina

Redação Para a semana, o Ministério da Saúde vai começar a contactar os idosos com mais de 80 anos e que tenham recebido a última dose contra a covid-19 há mais de quatro meses, para o novo reforço vacinal.

A partir da próxima semana o Ministério da Saúde vai começar a enviar convites a quem tem mais de 80 anos para receber a quarta dose da vacina contra a covid-19, ou seja, o segundo reforço vacinal.



Contudo, este reforço é destinado apenas estes idosos que já receberam a terceira dose há mais de quatro meses, indica a RTL, adiantando que serão cerca de 12 mil os residentes que irão ser contactados para agendarem esta quarta inoculação.

Covid-19. Mais uma morte, 775 novos casos e 99 reinfeções no Luxemburgo No hospital encontram-se 30 pessoas internadas em cuidados normais e quatro nos cuidados intensivos. Entre os testes realizados há menos casos positivos do que na quinta-feira.

A população mais idosa tem sido um dos principais grupos de risco nesta pandemia da covid-19 e mesmo com os casos de infeção a baixar é importante que estes idosos mantenham a imunização. Sobretudo perante a possibilidade de uma nova vaga de infeções no próximo outono, como já realçaram os responsáveis da saúde no Grão-Ducado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.