Luxemburgo. "Se os preços continuam a subir muitos vão voltar para Portugal"

Paula SANTOS FERREIRA O aumento do combustível e do custo de vida no país está a preocupar os portugueses no Luxemburgo. São cada vez mais os que pensam em voltar para Portugal, diz o dirigente associativo Amândio Matos.

"Uma loucura. Mais de dois euros o litro do gasóleo no Luxemburgo!", exclama ao Contacto o português Amândio Matos, presidente da Associação Amigos Emigrantes, no Luxemburgo.

"O pior é que as coisas ainda vão aumentar mais por causa da invasão da Rússia na Ucrânia”, estima este residente em Esch-sur-Alzette que, na quarta-feira à noite, já comentava as longas filas de trânsito que se formavam nas bombas de gasolina por causa do aumento do preço do litro do gasóleo nessa meia-noite. Um aumento de 38 cêntimos que disparou este combustível para 2,11 euros o litro. A gasolina 95 passou para 1,89 cêntimos.



Nos últimos tempos, têm sido cada vez mais os portugueses que procuram este dirigente associativo para lhe pedir informações sobre os apoios ao regresso dos emigrantes a Portugal. "Muitos estão a pensar voltar sobretudo os casais novos, com crianças pequenas, que podem vir a começar a escola em Portugal, e por outro, os mais idosos, que conseguiram comprar cá um imóvel e podem assim vender e voltar para a terra natal", explica Amândio Matos.

Todos se queixam do aumento do custo de vida no Luxemburgo. Primeiro foi a pandemia, com portugueses a ficar em situação difícil e agora "a guerra". "Nem sei onde o custo de vida vai parar. Isto vai ficar tudo ainda mais caro. Tenho a certeza que haverá muita gente a decidir que chegou mesmo a hora de regressar a Portugal", vinca este português relembrando que a subida de muitos preços, como a energia, combustível são consequência dos conflitos na Ucrânia.

"Se a situação na Ucrânia se prolongar e o custo de vida continuar a aumentar pode ser um motivo para uma debandada de portugueses do Luxemburgo, que regressam a Portugal", estima.

O presidente da Associação Amigos Emigrantes foi um dos presentes na sessão de esclarecimento do Programa Regressar promovida pela Embaixada de Portugal e que contou com a presença do diretor-executivo deste programa do governo português específico para os emigrantes.

"Fui à sessão para me informar e colocar as minhas dúvidas. Assim posso explicar melhor os apoios a quem me pergunta e dizer como podem aceder a todas as informações", conta o dirigente associativo.

"Vida caríssima"

O Luxemburgo é o sexto país com mais adesão, tendo até agora 153 famílias de emigrantes, pessoas singulares ou trabalhadores e o seu agregado familiar ou pessoas singulares, apresentado candidaturas a estes apoios, que foram validadas.

Através do Programa Regressar o emigrante beneficia de apoios fiscais, apoios financeiros para a viagem, transporte de bens, apoio ao início da atividade laboral em Portugal, e incentivos a instalação no interior do país, além de majorações para o seu agregado familiar.

Também no final da sessão informativa no Centro Cultural Português, na capital do Luxemburgo, na quarta-feira, o embaixador de Portugal António Gamito considerou muito positivo este Programa Regressar que promove o regresso dos emigrantes, e salienta o papel fundamental que têm para o desenvolvimento de Portugal.

António Gamito alertou também para o elevado custo de vida que atualmente existe no Luxemburgo e, não se surpreende, pelo facto, de haver muitos portugueses a querer regressar à terra natal.

Mais uma vez, o embaixador alerta que o Luxemburgo "não é o 'El Dorado' que muitos julgam ser, pelos salários altos que paga". "Só que a vida aqui é caríssima e não sei, se uma análise custo-benefício, entre o que a pessoa ganha no Luxemburgo e, eventualmente, apoiado pelo Programa Regressar poderá vir a ganhar em Portugal, não sei, se essa análise não será favorável a Portugal", reflete o embaixador.

Mais sobre o Programa Regressar no site oficial.

