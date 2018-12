No domingo passado, cerca de 400 pessoas juntaram-se na Abadia de Neimënster para cantar "Do it now", o hino do movimento "Sing for the climate" que está a dar a volta ao mundo.

Luxemburgo saiu à rua para cantar contra as alterações climáticas

Sibila LIND No domingo passado, cerca de 400 pessoas juntaram-se na Abadia de Neimënster para cantar "Do it now", o hino do movimento "Sing for the climate" que está a dar a volta ao mundo.





Apesar da chuva, cerca de 400 pessoas saíram de casa no domingo passado para se juntarem na Abadia de Neimënster, na cidade do Luxemburgo, e cantar a música que se tornou o hino da luta pelo ambiente. "Do it now" é uma versão do tema icónico da resistência italiana “Bella Ciao”, cuja letra foi alterada pela movimento “Sing for the climate” para se transformar numa canção contra as alterações climáticas. O hino foi cantado pela primeira vez na Bélgica, em 2012, e desde então já passou por 477 cidades de 48 países, segundo Diogo Guia, da Greenpeace. "A ideia é atrair a atenção das pessoas à importância de mitigar os efeitos climáticos na terra", conta Diogo. "Nós queremos que os nossos políticos ouçam bem a nossa canção e a nossa mensagem".

O planeta perdeu 60% dos seus animais selvagens O declínio da população de espécies de mamíferos, pássaros e peixes é, de ano para ano, cada vez mais alarmante, alerta a associação ambientalista WWF, que adiantou que entre 1970 e 2014 desapareceu 60% da vida selvagem do planeta.

Em 2016, o Luxemburgo tinha o maior número de veículos per capita na Europa, segundo o plano Rifkin. A grande maioria da população no Grão-Ducado possui pelo menos um carro e todos os dias milhares de transfronteiriços circulam pelo país, como trabalhadores ou residentes, dois fatores que explicam a elevada taxa de emissões de gases poluentes. Num estudo divulgado este ano pelo ministério do desenvolvimento sustentável, relativo às emissões de dióxido de carbono, entre 63 e 65% das emissões de gases poluentes para a atmosfera são oriundas do tráfego rodoviário. Esta percentagem tem vindo a aumentar desde 2013, tanto no Luxemburgo como na Europa no geral.



