Luxemburgo. Saiba quando vai chegar a sua vez de ser vacinado contra a covid-19

Paula SANTOS FERREIRA A ministra da Saúde apresentou sexta-feira a estratégia de vacinação que vai decorrer em cinco fases. Veja em que fase vai poder receber a vacina anti-covid, se assim o desejar.

A ministra da Saúde apresentou ontem, sexta-feira, a estratégia nacional de vacinação contra a covid-19, definindo quais os grupos da população que se seguirão aos profissionais de saúde e aos idosos.

A estratégia decorre em cinco fases distintas, conforme publica hoje a edição do Wort Luxembourg.

As cinco fases:

Fase 1 (atual): Profissionais de saúde hospitalares e de todos os outros estabelecimentos, como clínicas e centros de idosos, bem como residentes em lares de idosos e idosos.

Fase 2 : Pessoas com mais de 75 anos, a que se seguirão os residentes na faixa etária entre os 65 e os 75 anos.

Fase 3 : Pessoas vulneráveis. A base é a definição do 'Conseil Supérieur pour Maladies Infectieuses'; com idades entre os 50 a 65 anos, e pessoas com risco de contágio devido à sua profissão.

Fase 4 :Pessoas vulneráveis ​​com menos de 50 anos; Pessoas que vivem na precariedade.

Fase 5 : Vacinação da população dos 50 anos aos 16 anos e transfronteiriços.

Estas são as cinco fases, embora Paulette Lenert não tenha apresentado as datas de início de cada fase, devendo depender estas das vacinas entregues.

As pessoas que desejarem ser vacinadas, porque a vacina não é obrigatória podem inscrever-se então numa lista de espera, sendo a administração da vacina anti-covid gratuita.

Chegar aos 40% da população vacinada

Por seu turno, Jean-Claude Schmit, Diretor de Saúde declarou numa entrevista ao L'Essentiel estimar que no verão de 2021 o Luxemburgo deverá ter a capacidade para vacinar a "maioria da população", acreditando que poderá haver "uma certa normalização a partir do verão" do quotidiano no País. Contudo, assumiu ser "difícil fazer previsões". Por duas razões: "a organização prática que implica um desafio importante e a vontade do 'grande público' de se vacinar".

Cerca de 1.250 pessoas já receberam primeira dose de vacina anti-covid no Luxemburgo Até final de março, espera-se que o Luxemburgo possa receber doses da Biontech / Pfizer suficientes para vacinar 36 mil pessoas.

Com cerca de 40% da população do Luxemburgo vacinada a "circulação do vírus já será muito lenta", frisa Jean-Claude Schmit na entrevista, lembrando que a imunidade de grupo surge quando 70% da população está vacinada. Contudo, "não deverá ser necessário atingir esta percentagem para se sair da crise sanitária".

