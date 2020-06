O governo decidiu dar exclusividade aos ciclistas em 16 vias proibindo os automóveis de circular. O objetivo é atrair os turistas, nacionais ou estrangeiros.

Luxemburgo: Saiba quais são as 16 estradas que passam a ser só para ciclistas, em agosto

Paula SANTOS FERREIRA

AS 16 estradas que serão transformadas em grandes ciclovias onde os residentes no Luxemburgo poderão passear tranquilamente de bicicleta sem ter receio de ser confrontado com um veículo foram apresentadas na sexta-feira pelo ministro da Mobilidade, François Bausch e pelo Ministro do Turismo, Lex Delles.

A ideia é promover este transporte ecológico para promover também o turismo. Aliás os 16 itenerários que entre os dias 1 e 31 de agosto serão modificados para serem destinados exclusivamente aos ciclistas, à exceção dos agricultores e dos transportes RGTR vão dar a destinos turísticos ou do setor Horeca.

Os 16 itenerários reservados aos ciclistas: Le Mullerthal via la PC3 et la PC2; Gonderange-CR129; Alzingen-Syren; Une section du "Vëloexpresswee Esch-Luxembourg”; Mamer-Schoenfels; Mondorf- Ellange; Koedange-Godbrange; Bettel-Hoesdorf; Wilwerdange-Weiswampach; Ettelbrück-Welsdorf; Limpach-PissangeMensdorf-Übersyren; Septfontaines-CR110 (Koerich); Steinsel-Hunsdorf-Prettingen-Gosseldingen-Mersch; Sandweiler-Scheedhaff; CR233-Pont emjambant les CFL.

Transporte grátis de bagagens



Para relançar o turismo, a Direção-Geral do Turismo apresenta ainda outra novidade, que vai começar a funcionar a partir de 23 de junho.

Os caminhantes e ciclistas que desejem descobrir o Luxemburgo a pé ou de bicicleta podem fazê-lo sem pensar como irão transportar as suas bagagens de um alojamento para outro. Os residentes que decidam fazer férias no Luxemburgo ou os estrangeiros podem beneficiar do novo serviço gratuito de transporte de bagagens que tratarão dessa mudança. Uma iniciativa que faz parte do relançamento do turismo.



O Ministro do Turismo, Lex Delles, afirmou que "queremos estabelecer um serviço único para residentes e turistas, reforçando simultaneamente a oferta de instalações de alojamento". Além disso, o "Vëlossummer 2020", irá realçar "as nossas ciclovias com as suas paisagens variadas", adiantou Lex Delles. "O ciclismo é certamente a melhor forma de descobrir as cinco regiões do Grão-Ducado, ao mesmo tempo que se é bem recebido pelo sector Horeca".







