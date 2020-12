A Polícia do Luxemburgo lembra em comunicado as medidas que vão ser adotadas para a noite do Réveillon por todo o País, que irá ter mais policiamento nas ruas.

Luxemburgo. Saiba quais as restrições em vigor na noite de Fim de Ano

Redação A Polícia do Luxemburgo lembra em comunicado as medidas que vão ser adotadas para a noite do Réveillon por todo o País, que irá ter mais policiamento nas ruas.

Tal como na noite de Natal não houve alívio das medidas de restrição em vigor no País devido à situação epidémica na última noite do Ano 2020 também não haverá exceções ao recolher obrigatório, que a partir de hoje, passa a ser das 21h00 às 06h00 da manhã.

A Polícia do Grão-Ducado lembra hoje em comunicado, as regras que irão ter de ser cumpridas na passagem do Ano. Na noite de 31 de Dezembro irá haver um reforço do policiamento nas ruas, para ações de controlo e para responder às necessidades da população, anuncia a Polícia em comunicado.

Assim, nesta data festiva a polícia estará atenta aos incumprimentos das medidas em vigor:

Fogo-de-artifício em espaços públicos vai dar multa Quem lançar fogo-de-artifício na rua ou em outros espaços públicos na passagem de ano arrisca-se a receber uma multa.

É proibida a circulação na via pública a partir das 21h00, quando se inicia o recolher obrigatório que vigora até às 06h00 da manhã, exceto nos casos excecionais previstos pela lei;

É proibido o lançamento de fogo de artifício depois das 21h00. Apesar de as comunas terem autonomia sobre os espetáculos pirotécnicos, com o recolher obrigatório, ninguém pode vir para a rua depois das 21h lançar fogo-de-artifício nas autarquias onde isso é permitido.

Luxemburgo está em confinamento. Às 21h00 todos têm de estar em casa As novas medidas restritivas entram hoje em vigor. Por causa da covid-19 o Grão-Ducado acordou hoje com um país diferente.

A Polícia, tal como nos anos anteriores, "terá uma presença acrescida no final do ano nas zonas mais frequentadas, a fim de poder intervir o mais rapidamente possível em caso de necessidade", lê-se no comunicado.



O respeito pelas medidas sanitárias relativas às reuniões familiares, têm de ser cumpridas, como acontece diariamente. Cada casa só pode receber dois convidados simultaneamente e estes têm de viver sob o mesmo teto.

O cumprimento das medidas sanitárias no comércio e grandes superfícies aplicadas igualmente no dia a dia também vão estar a ser vigiadas.

