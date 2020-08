Uma decisão das autoridades alemãs já aplaudida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês.

Luxemburgo retirado da lista alemã das zonas de risco

O Luxemburgo já não faz parte da lista alemã de zonas de risco, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn. O governante afirmou estar "aliviado com esta decisão". Uma medida que deverá facilitar a circulação entre os dois países.

Asselborn reafirmou que se o Luxemburgo tem um grande número de infecções, isto é devido ao facto de estar a realizar um grande número de testes. Os residentes transfronteiriços foram também convidados a serem testados no Grão-Ducado, acrescentou. O governante lamentou as "consequências nocivas para a Grande Região" da decisão alemã de colocar o Luxemburgo numa zona de risco.

"É inconcebível que um país como o Luxemburgo, que cumpre as instruções do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e está melhor equipado para lidar com um aumento dos casos, seja identificado como uma zona de risco", sublinhou Jean Asselborn.

