Os habitantes estão a preferir o norte do país para gastar os vales de 50 euros oferecidos pelo Ministério do Turismo.

Luxemburgo. Residentes já utilizaram 12 mil vouchers de turismo

Redação Os habitantes estão a preferir o norte do país para gastar os vales de 50 euros oferecidos pelo Ministério do Turismo.

A campanha do Ministério do Turismo para promover a hotelaria e restauração do Luxemburgo em tempos de crise económica está a começar a dar frutos.



Até agora já foram utilizados 12 mil vouchers de 50 euros que foram oferecidos aos habitantes do Luxemburgo, para serem gastos nestes setores, segundo noticia a edição francesa do Wort.

Este foi o número de devoluções destes vales de turismo feitos pelos responsáveis dos hotéis, parques de campismo, pousadas ou albergues de juventude aos serviços do ministério do turismo, adianta esta edição do Wort.

Turistas preferem o norte

Nesta primeira avaliação a preferência dos turistas residentes vai para os passeios no norte do Luxemburgo, a avaliar pelos vouchers enviados pelos responsáveis dos serviços hoteleiros. Nestas regiões do país, as zonas de natureza são preferidas às visitas ao património histórico.

Já sabe como usar o vale de 50 euros em alojamento? Válidos até ao fim do ano, os vouchers só podem ser usados em hotéis, pousadas e parques de campismo no Grão-Ducado.

Começo "animador"

No total, foram oferecidos 700 mil vouchers de 50 euros, aos residentes maiores de 16 anos, e que são válidos até dezembro, mas o verão é uma das melhores épocas para serem aproveitados.

Apesar de entusiasmados com a adesão fontes dos serviços ligados ao turismo manifestaram-se cautelosos. “Ainda é muito cedo para fazer uma análise, veremos isso no início do ano letivo. Mas este começo é animador”, assume ao Wort uma fonte próxima desta iniciativa alguém próximo à iniciativa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.