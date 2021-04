A taxa de positividade do Luxemburgo é relativamente baixa quando comparada com outros países como, por exemplo, a Alemanha.

Luxemburgo. Residentes foram testados 3,6 vezes em média

Ana Patrícia CARDOSO A taxa de positividade do Luxemburgo é relativamente baixa quando comparada com outros países como, por exemplo, a Alemanha.

A estratégia de testagem em larga escala no Luxemburgo foi alvo de análise por parte de Paul Wilmes, Joël Mossong e Thomas Dentzer para a revista "Lancet Regional Health - Europe".

De acordo com os autores, cada residente em Luxemburgo foi testado em média 3,6 vezes. A taxa geral de positividade (percentagem entre os resultados dos testes positivos e o número total de testes realizados) é de 2,6%, um nível relativamente baixo. Em comparação, na Alemanha é de 5,6% e nos Países Baixos de 17%.

Para além dos testes em grande escala, o Luxemburgo tem também realizado amostras serológicas representativas entre os residentes, numa base semanal, desde novembro.

Os dados recolhidos até 15 de janeiro de 2021 indicam uma seroprevalência de 7,7%, que quando extrapolada para toda a população corresponde a 48.264 casos. "Se compararmos isto com os 48.630 casos registados até essa data, sugere que o rastreio está a funcionar muito bem no Luxemburgo, com apenas cerca de 0,8% dos casos a passarem despercebidos", explica Thomas Dentzer, responsável pela coordenação estratégica na Direção da Saúde. Embora esta informação não exista na maioria dos países, dados semelhantes indicam que até 62,3% dos casos podem não ter sido detetados na Bélgica.

Em conjunto, estes números salientam que as taxas de incidência por país podem ser mais um reflexo de capacidades de rastreio diferentes do que do risco real de infeção pelo SRA-CoV-2.

Os três pesquisadores também destacaram que as taxas de incidência variam consideravelmente entre os diferentes países, e isso geralmente de acordo com a estratégia de testagem em vigor. "As taxas de positividade, as taxas de ocupação hospitalar e de unidades de cuidados intensivos, e os dados de seroprevalência devem ser tidos em conta para avaliações de risco mais abrangentes", conclui Paul Wilmes, da Universidade do Luxemburgo.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.