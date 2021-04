Ministério Público está a investigar o caso e aguarda o resultado da autópsia.

Luxemburgo. Residente que morreu era mulher de 74 anos e tomou AstraZeneca

Catarina OSÓRIO Ministério Público está a investigar o caso e aguarda o resultado da autópsia.

(Notícia atualizada às 14:06.)

O Ministério Público confirmou esta quarta-feira que uma mulher de 74 anos morreu no hospital, no Luxemburgo, duas semanas após ter sida vacinada com a vacina da AstraZeneca contra a covid-19.

"Segundo o médico assistente, esta foi uma morte suspeita e, na sua opinião, uma ligação entre a morte desta pessoa e a sua vacinação com a vacina Astra Zeneca contra a covid-19, duas semanas antes, não podia ser excluída", refere o MP em comunicado enviado às redações.

O corpo foi autopsiado a 13 de abril, esta quarta-feira, e as autoridades judiciais aguardam agora os resultados que serão posteriormente comunicados à Direção da Saúde. E consideram que ainda é cedo para tirar conclusões prematuras sobre uma possível ligação da morte com a toma da vacina. "Nesta fase do processo e até que todos os elementos da investigação sejam reunidos, qualquer conclusão prematura será especulativa."

A Vazevria (como foi recentemente denominada) esteve suspensa temporariamente em finais de março em vários países, incluindo o Grão-Ducado, devido a casos de coágulos sanguíneos após a toma da vacina. Após a investigação, a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) concluiu existir uma "possível relação" entre a administração do fármaco e a formação de "casos muito raros" de coágulos sanguíneos, mas insistiu nos benefícios do fármaco.

A par com outros países, o Grão-Ducado retomou a vacinação com o fármaco no início de abril, para todas as faixas etárias a partir dos 18 anos. Mais recentemente, esta terça-feira a Irlanda anunciou a suspensão temporária da farmacêutica sueco-britânica para decidir a que grupos etários vai administrar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.