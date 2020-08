Todos os residentes no Grão-Ducado que acabam de chegar ao País, por estrada, vindos de férias do estrangeiro podem realizar um teste de despistagem gratuito. Saiba como fazer.

Luxemburgo. Regressou de férias? Para si o teste covid-19 é gratuito

Todos os residentes do Luxemburgo que regressam das suas férias do estrangeiro, por via terrestre, podem realizar gratuitamente testes de despistagem covid-19. A medida do Governo entrou em vigor na sexta-feira mas será esta segunda-feira que arranca em força.



Aliás, todos quanto retornam ao país são mesmo convidados pelas autoridades da saúde a serem testados ao novo coronavírus. Para tal, basta inscreverem-se no site MyGuichet.lu (clique aqui para aceder ao formulário e informações) e marcar o teste num dos centros de testagem covid-19 do país.

Testes PCR no Findel

Entretanto, para quem viaja de avião continuam a ser oferecidos os vouchers à chegada ao Findel para a realização do testes de despistagem no centro de testes instalado ali mesmo no aeroporto.





A oferta de testes de despistagem aos viajantes que chegam de férias faz parte da nova estratégia de prevenção e combate à epidemia e insere-se na categoria “especial verão”.

A medida foi anunciada pela ministra da Saúde Paulette Lenert e tem por objetivo controlar o possível aumento da epidemia no Grão-Ducado nesta época de final de férias coletivas, tida como um dos períodos onde pode surgir uma “potencial vaga” da covid-19.

No entanto, quem preferir pode dirigir-se ao seu médico do centro de saúde e pedir uma receita médica para a realização deste teste PCR que será igualmente gratuito.

