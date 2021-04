Estão atualmente 122 internadas nos hospitais do Grão-Ducado.

Luxemburgo registou sete mortes e 272 novos casos

Ana Patrícia CARDOSO

O Ministério da Saúde dá conta de 272 novos casos no último dia, de um total de 9.510 testes realizados. A taxa de positividade é assim de 1,23%.

No total, desde o início da pandemia, foram detetados 64.334 casos positivos de no país. Há a lamentar sete mortes, o que eleva para 784 o número de óbitos no Grão-Ducado.

Nos hospitais, estão agora hospitalizadas 122 pessoas por causa da covid-19, das quais 33 encontram-se nos cuidados intensivos.



103.565 pessoas receberam a primeira dose de vacina no Luxemburgo. O país entrou na quinta fase do plano de vacinação na passada segunda-feira.



