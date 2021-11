O Grão-Ducado tem, atualmente, 60 internados, dez dos quais nos cuidados intensivos.

Pandemia

Luxemburgo registou oito mortes por covid-19 nos últimos três dias

Ana TOMÁS O Grão-Ducado tem, atualmente, 60 internados, dez dos quais nos cuidados intensivos.

No último fim de semana morreram oito pessoas por covid-19, no Luxemburgo, de acordo com o Ministério da Saúde. Com este número de novos óbitos, o total de vítimas registadas no Grão-Ducado, desde o início da pandemia, ascende já às 874.

Nas últimas 24 horas, foram realizados 612 testes, dos quais 79 tiveram resultado positivo. A taxa de positividade fixou-se nos 12,93%.

Atualmente, estão hospitalizados 60 doentes com covid-19, mais 17 do que na passada sexta-feira. Dos 60 internados, dez estão nos cuidados intensivos.

O Luxemburgo já administrou um total de 903.715 doses da vacina contra a covid-19: 445.860 referentes a primeiras doses, 389.480 a segundas doses e 68.375 a doses de reforço.

