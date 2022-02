A taxa de positividade foi superior a 30%, mesmo com o número de casos reportados a descer ao longo dos últimos três dias.

Luxemburgo registou mais seis mortes por covid-19 e 3.030 casos no último fim de semana

Ana TOMÁS A taxa de positividade foi superior a 30%, mesmo com o número de casos reportados a descer ao longo dos últimos três dias.

O Luxemburgo registou, desde sexta-feira, 4 de fevereiro, mais seis mortes por covid-19 e 3.030 novos casos, tendo a taxa de positividade sido de 33,58%.

O número de óbitos distribuiu-se equitativamente pelos três dias, tendo sido contabilizadas duas mortes na sexta-feira, duas no sábado e outras duas no domingo. Ao todo já morreram no Grão-Ducado 964 pessoas vítimas da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Já no que que respeita aos 3.030 casos positivos foram descendo ao longo do fim de semana, tendo sido reportados 1.628 na sexta-feira, 1.333 no sábado e 69 no domingo.

No que se refere a hospitalizações, estão internadas 83 pessoas, o que reflete uma ligeira descida face ao final da última semana. Nos cuidados normais há 72 pessoas hospitalizadas por causa da covid-19, menos uma que na quinta-feira, enquanto nos cuidados intensivos permanecem internados 11 doentes.

Desde o início da pandemia, já recuperaram da covid-19 141.811 pessoas.

O país apresentava ontem 26.213 infeções ativas e o índice de transmissibilidade (Rt) mantinha-se nos 0.74.

Até esta segunda-feira, o Luxemburgo administrou 1.243.558 doses de vacina, 346.383 das quais correspondentes a doses de reforço.

