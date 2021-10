Apenas 0,24% das pessoas vacinadas relataram eventos adversos à vacinação anti covid-19.

Luxemburgo registou 395 casos de reações graves às vacinas

Apenas 0,24% das pessoas vacinadas relataram eventos adversos à vacinação anti covid-19.

Entre dezembro de 2020 e setembro de 2021, foram recebidos 1.864 relatórios pelo ministério da Saúde que notificaram resultados adversos às vacinas anti covid-19. Em nove das 773.945 doses administradas na altura, a pessoa vacinada morreu como resultado da injecção.



O documento não é secreto, mas também não foi tornado público. Agora, direcção de Saúde acaba de publicar o seu quinto relatório de farmacovigilância sobre a vacinação anti covid-19. Este é um exercício de transparência numa altura em que, dez meses após a campanha de vacinação, algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a qualidade dos soros administrados. Estas dezasseis páginas tratam de todos os efeitos secundários comunicados às autoridades.

Assim, de dezembro de 2020 a setembro de 2021, médicos ou indivíduos relataram diversos efeitos em 1.864 ocasiões. Por detrás desta figura, encontram-se dores de cabeça persistentes, alguns picos de febre temporários, dores no local da injecção, náuseas ligeiras, etc. Todos estes são efeitos "esperados e não graves", que representam 78% dos incidentes relatados.

Mas há também 395 situações com "efeitos graves". Desta vez, já não se trata de retrocessos temporários, uma vez que as autoridades mencionam casos de vacinação que levaram a uma resposta "medicamente significativa", nas quais se incluem 272 pessoas, hospitalização (99) ou condições de risco de vida (15 pessoas). Em nove casos, porém, verificou-se que a injecção de uma dose provocou a morte dos pacientes. Este total inclui uma mulher de 74 anos cuja autópsia, solicitada pelos tribunais, tornou possível associar a sua morte à administração de uma vacina anti covid.

No total, registaram-se nove mortes em mais de 773.000 vacinas administradas a 413.621 homens e mulheres. O que representa uma percentagem de 0,001.

No relatório, as autoridades indicam também o nome do produto que pode ter sido "incriminado" na produção dos efeitos: Pfizer/BioNTech foi responsável por três mortes em 553.000 doses administradas; AstraZeneca: três mortes em 110.750 doses; Moderna: uma morte em 72.100 doses e Johnson & Johnson: uma morte em 37,800 doses.

Ao analisar os relatórios feitos pelo público em geral ou por profissionais de saúde, a Divisão de Farmácia e Medicamentos conseguiu também estabelecer qual a fórmula que esteve na origem do maior número de relatos de reacções adversas. Assim, com 1.429 relatórios após a sua injecção, a vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech (a primeira e mais amplamente distribuída) saiu no topo, com três relatórios por cada 1.000 injecções. A seguir é Moderna e AstraZeneca que foram a fonte de dois relatórios por 1.000 injecções, e finalmente Johnson & Johnson com uma em 1000.

