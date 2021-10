Há, atualmente, 18 pessoas hospitalizadas, sete das quais em cuidados intensivos.

Luxemburgo registou 262 infetados no fim de semana, mas nenhuma morte por covid-19

Ana TOMÁS

O Luxemburgo registou, no último fim de semana, 262 novas infeções, mas nenhuma morte por covid-19.

Esta segunda-feira, refere o boletim publicado pelo Ministério da Saúde, no site do Governo, há 18 pessoas internadas nos hospitais, menos uma pessoa face ao número de doentes hospitalizados com o vírus, na passada sexta-feira. Entre os 18 pacientes internados, 11 estão nos cuidados normais e sete nos cuidados intensivos - cerca do dobro de pessoas que estavam internadas nestas unidades antes do fim de semana.

Até ao momento, foram vacinadas, no país, 798.373 pessoas. De acordo com o balanço semanal, 410.457 pessoas já têm o esquema vacinal completo.













