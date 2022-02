De acordo com o mais recente boletim das autoridades de saúde, verificou-se novamente uma descida no número de novos casos e do Rt, que está agora nos 0,61.

Pandemia

Luxemburgo regista uma morte por covid-19 e 917 novos infetados nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS De acordo com o mais recente boletim das autoridades de saúde, verificou-se novamente uma descida no número de novos casos e do Rt, que está agora nos 0,61.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, uma morte por covid-19 e mais 917 infetados com o vírus SARS-CoV-2, mantendo-se assim a tendência verificada ao longo desta semana de descida do número diário de casos positivos.

Os novos infetados foram identificados em 4.270, tendo a taxa de positividade sido de 21,51%.

Nos internamentos, verificou-se uma ligeira subida, com mais uma pessoa hospitalizada nos cuidados normais, face ao último boletim. Assim, estão atualmente internadas 73 pessoas devido à covid-19, 64 nos cuidados normais e nove nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 149.814 pessoas, tendo um total de 969 não sobrevivido à covid-19.

O Luxemburgo tem, neste momento, 22.636 infeções ativas e o índice de transmissibilidade (Rt) continua a descer, estando agora nos 0,61 (face aos 0,66 do dia anterior).

Foram entretanto administradas mais 1.843 doses de vacinas, nas últimas 24 horas, 1.020 das quais relativas a doses de reforço. No total, o Grão-Ducado já deu 1.250.758 de doses de vacinas contra a covid-19.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.