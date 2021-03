Número de internamentos aumentou ligeiramente.

Luxemburgo regista uma morte e 52 novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Número de internamentos aumentou ligeiramente.

Segundo os números oficiais do Ministério da Saúde do Grão-Ducado, há a lamentar uma morte nas últimas 24 horas, o que significa que o número total de óbitos desde o início da pandemia é agora de 639.

Registam-se 52 novos casos de 613 testes realizados. Estão atualmente 2.822 infecções activas no Luxemburgo. 52.019 já recuperaram do vírus.

O número de pessoas internadas aumentou ligeiramente para 77, mais quatro do que ontem, enquanto 21 pacientes encontram-se nas unidades de cuidados intensivos.

Cenário pode piorar

O número diário de contaminados com a covid-19 poderá vir a triplicar no mês de maio, afirma a Task Force Research Luxembourg Covid-19. "As projeções indicam um possível novo pico de casos diários de cerca de 500 casos por dia, em maio", pode ler-se neste relatório. Uma previsão justificada pelo aumento da percentagem de casos com variante inglesa no Grão-Ducado.







