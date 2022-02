Os internamentos em enfermaria desceram nos últimos três dias.

Relatório oficial

Luxemburgo regista sete mortes por covid-19 nas últimas 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO Os internamentos em enfermaria desceram nos últimos três dias.

No início de mais uma semana, o Ministério da Saúde publicou o balanço oficial dos últimos três dias, uma vez que deixaram de anunciar números relativos à pandemia no fim de semana. Atualmente, há 17.119 infeções ativas no Luxemburgo.

Desta feita, registaram-se 1.437 novos casos de covid-19 nas últimas 72 horas, de um total de 6.925 de testes que foram realizados nas últimas 72 horas. A taxa de positividade está nos está no 20,75%.

Há a lamentar sete vítimas mortais por causa do vírus, elevando para 976 o total de óbitos no Grão-Ducado.

Em relação aos internamentos, notou-se uma diminuição desde a semana passada. Estão 51 pacientes em enfermaria, menos 13 desde a última atualização. Já nos cuidados intensivos, contam-se 12 pessoas por causa da covid-19, mais três desde sexta-feira.

De acordo com o último relatório, 477.059 pessoas receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19 e 353.107 pessoas receberam um dose de reforço.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.