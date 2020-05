Entre domingo e segunda-feira, não há qualquer vítima mortal associada à pandemia no Grão-Ducado.

Luxemburgo regista quatro novos casos de Covid-19

Esta segunda-feira foram detetados quatro novos casos de infeção pelo novo coronavírus no Luxemburgo. No total, estão contabilizados 3.828 casos de covid-19 em território nacional.

Sem nenhuma morte a registar nas últimas 24 horas, o número de vítimas mortais associadas à pandemia estagnou nas 96. Entre domingo e segunda-feira dois doentes tiveram alta hospitalar e foram dados como recuperados.

Nesta primeira semana de maio, numa altura em que o governo se prepara para entrar na segunda fase de desconfinamento, há 113 pacientes hospitalizados, 21 em cuidados intensivos.

De acordo com os dados dos governo, ao todo, 48.339 pessoas foram testadas no Grão-Ducado desde março, entre as quais mais de 10 mil não-residentes, onde se incluem centenas de transfronteiriços.

