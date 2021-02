O Grão-Ducado contabilizou 31 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Luxemburgo regista quatro mortes por covid-19 no último dia

Ana Patrícia CARDOSO O Grão-Ducado contabilizou 31 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, registaram-se 31 novos casos de covid-19, de um total de 630 testes realizados, no último dia.

Há a lamentar quatro mortes causadas pelo coronavírus, subindo o número de óbitos no Grão-Ducado para 597.

Em relação à situação nos hospitais, de momento, encontram-se 51 pessoas internadas, sendo que 14 estão nas unidades de cuidados intensivos.





