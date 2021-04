Até hoje, morreram 772 pessoas no Grão-Ducado por causa da covid-19.

Luxemburgo regista quatro mortes e 29 novos casos

Ana Patrícia CARDOSO Até hoje, morreram 772 pessoas no Grão-Ducado por causa da covid-19.

De acordo com os dados oficias do Ministério da Saúde, no início desta semana, o Luxemburgo regista 29 novos casos de covid-19, de um total de 457 testes realizados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade é agora de 0,96%.

Há a lamentar quatro outras mortes no último dia, elevando o número total de mortos no Grão-Ducado para 772.

Estão 99 pessoas hospitalizadas, menos sete que no dia anterior, e há mais um paciente nos cuidados intensivos, sendo agora um total de 28.

No dia em que abriu o quinto centro de vacinação no Luxemburgo, no Findel, 96.054 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, sendo que 34.225 têm a vacinação completa.

