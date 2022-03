Não há mortes a relatar no último dia.

Relatório oficial

Luxemburgo regista quase mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO Não há mortes a relatar no último dia.

De acordo com os números oficias do Ministério da Saúde, o Luxemburgo conta com 958 novos casos de covid-19, de 2.753 testes realizados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade está agora nos 34,84%.

Não há mortes a registar por causa do vírus, por isso, o total de óbitos no Grão-Ducado desde o início da pandemia mantém-se nos 1004.

Ligeiro aumento das hospitalizações em enfermaria. Estão 34 pessoas internadas, mais sete que no dia anterior. Já nas unidades de cuidados intensivos estão quatro pacientes, menos um desde a última atualização.

A nova 'lei covid' foi aprovada e, a partir desta noite, deixa de ser obrigatório o uso de máscara e apresentação do CovidCheck na maior parte dos lugares. Exceção para hospitais, lares de idosos e, no caso das máscaras, também para os transportes públicos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.