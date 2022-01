Contam-se 3.835 novas infeções nos últimos três dias.

Luxemburgo regista oito mortes por covid-19 em 72 horas

Ana Patrícia CARDOSO

No início de mais uma semana, o Ministério da Saúde confirmou oito óbitos por causa do vírus, desde sexta-feira. Feitas as contas, a pandemia causou 930 mortes no Luxemburgo.

Registam-se também 3.835 novos casos, de um total de 13.263 testes realizados neste período, sendo 1846 relativos a sexta-feira, 1625 a sábado e 364 a domingo. A taxa de positividade é agora de 28,91%. Existem 16.343 infeções ativas no Grão-Ducado e 98.766 pessoas recuperaram do vírus.

Número recorde de casos só deverá ter repercussões nos hospitais daqui a alguns dias A variante Omicron tem causado a falta de profissionais de saúde e o Centro Hospitalar do Luxemburgo não é exceção, confirmou o diretor-geral.

O relatório desta segunda-feira contém os dados os últimos três dias, uma vez que autoridades deixaram de publicar os números da pandemia no fim de semana.

Estão 48 pacientes em enfermaria (menos dois desde a última atualização) e 20 pacientes em cuidados intensivos (menos dois).





