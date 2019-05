Um dos indicadores analisados pelo estudo é o número de casos por milhão de habitantes.

Luxemburgo regista número de casos de sarampo acima da média europeia

O Luxemburgo registou no ano passado um número de casos de sarampo acima da média europeia.

Um relatório do o Centro Europeu do Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) de 10 de maio analisa os dados do sarampo em 30 países europeus entre 1 de abril de 2018 e 31 de março de 2019, apontando para um total de 11.383 casos, 22 deles mortais.

Um dos indicadores analisados pelo estudo é o número de casos por milhão de habitantes. Contas feitas, os dados mostram que o Luxemburgo tem um número de casos dos mais elevados: 32,2 casos por milhão de habitantes. O valor fica acima da média europeia de 22 casos. A Eslováquia e a Lituânia apresentam os valores mais elevados, com mais de 120 casos por milhão de habitantes. Portugal surge como um dos países com mais reduzido número de casos por milhão de habitantes (6,6).

Quanto ao número total de casos declarados, Itália, França, Roménia, Grécia e Reino Unido surgem como os cinco países com maior número de casos no último ano analisado.

Nos primeiros três meses deste ano, continua a verificar-se um aumento progressivo do número de casos de sarampo. França, Lituânia, Polónia e Bulgária são os países que registam maiores aumentos de casos durante este primeiro trimestre. No total, entre janeiro e março foram notificados já 3.790 casos.

Dos 11 mil casos notificados num ano, 30% ocorreram em crianças com menos de cinco anos e 53% em crianças com mais de 15 anos.

A maior taxa de notificação aconteceu em crianças com menos de um ano (255 casos por milhão) e entre os 12 meses e os quatro anos (95,8 casos por milhão).

Até ao início de abril, o Luxemburgo tinha 17 casos de sarampo, com a que a maioria dos casos continuam ligados à Escola Europeia de Mamer.

Casos de sarampo no Grão-Ducado já são 17 Uma das duas vacinas contra a doença - a quadrivalente - , administrada às crianças entre os 12 e os 23 meses, está atualmente esgotada no país.

