Grão-Ducado não contabiliza qualquer vítima mortal associada ao novo coronavírus desde domingo da semana passada.

Luxemburgo regista novo infetado por covid-19

Grão-Ducado não contabiliza qualquer vítima mortal associada ao novo coronavírus desde domingo da semana passada.

Com 4.019 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia, as autoridades luxemburguesas diagnosticaram um novo caso de covid-19 nas últimas 24 horas.

Desde domingo da semana passada que o país não regista qualquer vítima mortal associada ao vírus que provoca infeções respiratórias severas. São 110. Das 35 pessoas que continuam hospitalizadas, 4 estão em cuidados intensivos.

Com um total de 3.845 recuperados, o país continua a testar residentes e não residentes a um ritmo diário. Nas contas do Ministério da Saúde, 75.594 pessoas já realizaram o teste rápido que as autoridades passaram a oferecer a quem aterra no aeroporto de Findel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.