Cerca de 15 roubos registaram-se nas últimas 24 horas.

Luxemburgo regista nova onda de assaltos

Manuela PEREIRA Cerca de 15 roubos registaram-se nas últimas 24 horas.

Roubos de bicicletas, assaltos a cafés, residências e caves, e furtos em automóveis. Ao todo, registaram-se uma quinzena de infrações deste género no Luxemburgo, nas últimas 24 horas.

A Polícia grã-ducal dá hoje conta de uma vasta lista de assaltos em Esch-sur-Alzette, onde dois cafés foram assaltados, na J.F. Kennedy e na rua de Belvaux. Na cidade do Luxemburgo, mais precisamente no bairro de Hollerich, foi assaltado um apartamento. Em Strassen, na rua de l’Église, foi uma casa. Em Differdange, o alvo dos assaltantes foi uma cave. Tal como no bairro de Cents, na capital.

Há também registo de furtos em cinco carros na cidade do Luxemburgo, nos bairros de Bonnevoie, Kirchberg e na zona da estação central. O mesmo tipo de delito foi observado em Strassen e em Hesperange.

Em Junglinster, na rua Kremerich, e na cidade do Luxemburgo, na avenida Victor Hugo, foram roubadas bicicletas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.