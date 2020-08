Subiu para 119 o número de mortos associados à pandemia.

Luxemburgo regista nova morte associada à covid e 66 infetados

Sem registar qualquer óbito há três dias, o Grão-Ducado contabilizou uma vítima mortal nas últimas 24 horas, elevando para 119 o número de óbitos associados à pandemia do novo coronavírus.

Num total de 10.071 testes, as autoridades de saúde diagnosticaram, entre quarta e quinta-feira, mais 66 novos casos de covid-19. Desses, 54 foram identificados em residentes e 12 em trabalhadores transfronteiriços.

Em relação a quarta-feira o número de pessoas hospitalizadas voltou a aumentar. São agora 51, em comparação com as 49 registadas no mesmo período do dia anterior. Nove estão em cuidados intensivos.





