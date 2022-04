O número de reinfeções e de infeções ativas desceu, mas o índice de transmissibilidade continua a subir.

Pandemia

Luxemburgo regista mais uma morte por covid-19 e 562 novos casos

Ana TOMÁS O número de reinfeções e de infeções ativas desceu, mas o índice de transmissibilidade continua a subir.

O Luxemburgo registou mais uma morte por covid-19 e 562 novos infetados nas últimas 24 horas, uma descida do número de infeções face ao dia anterior.

A taxa de positividade também decresceu. Foram realizados 2.251 testes, tendo a taxa de positividade sido de 24,97 - no dia anterior tinha sido 29,26%.

O número de reinfeções desceu, com 87 casos registados por comparação com os 111 anteriores, mas subiu o seu peso no total de novos contágios: 12,18%, quando no dia anterior foi 10,95%.

A nível de hospitalizações, não se registaram grandes oscilações, havendo atualmente 19 pessoas internadas, menos uma que no dia anterior. Entre elas, 16 estão nos cuidados normais (menos uma que ontem) e três nos cuidados intensivos (mais duas).

Desde o início da pandemia, morreram 1.064 pessoas de covid-19, no Luxemburgo, enquanto 226.196 recuperaram da doença.

No que respeita ao número de infeções ativas registou uma ligeira descida, sendo 9.988 por comparação com as 10.615 do dia anterior. Em contrapartida, o índice de transmissibilidade (Rt) continua a subir e passou de 1,33 para 1,18.

Nas últimas 24 horas, foram dadas mais 353 doses de vacinas anticovid, elevando para 1.279.195 o total de doses administradas no país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.