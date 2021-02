Contam-se mais 34 novos casos de covid-19 no país.

Luxemburgo regista mais três mortes por covid-19 no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Contam-se mais 34 novos casos de covid-19 no país.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde do Luxemburgo para esta segunda-feira, 22, há mais 34 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram realizados 409 testes. Os valores no primeiro dia da semana costumam ser mais baixos. Existem hoje 2.613 casos ativos no país.

Em relação aos óbitos, há a lamentar três, aumentando para 628 o total de mortes desde o início da pandemia, em março do ano passado.

O número de internamentos neste início de semana aumentou ligeiramente e é agora de 63, mais sete que no dia anterior. Estão agora 16 pessoas nas unidades de cuidados intensivos.





