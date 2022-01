Internamentos e taxa de reprodução efetiva desceram nas últimas 24 horas.

Pandemia

Luxemburgo regista mais 961 novos casos mas nenhuma morte por covid-19

O Luxemburgo registou mais 961 infetados pelo vírus SARS-CoV-2, em 3.850 testes realizados. A taxa de positividade foi de 24,97%.

Apesar do número elevado de casos, nas últimas 24 horas não foi contabilizada nenhuma morte por covid-19, depois de um fim de semana em que houve oito óbitos a lamentar. No total, já morreram 930 pessoas no país, vítimas da doença.

Também ao nível dos internamentos se verificou uma descida. Atualmente, estão hospitalizadas 65 pessoas, menos três que ontem. Entre elas, 47 estão internadas nos cuidados normais, menos uma face ao dia anterior, e 18 nos cuidados intensivos, menos duas que no dia 9.

O Luxemburgo tem, neste momento, 17.273 infeções ativas e um total de 98.798 recuperados. A taxa de reprodução efetiva (Rt) é de 1,24, o que significa uma redução face à taxa de 1,49 registada nas 24 horas anteriores.

Nas últimas 24 horas, o país administrou mais 4.982 doses de vacina, das quais 3.837 correspondeu a doses de reforço. No Grão-Ducado já foram dadas 1.122.490 de doses da vacina anticovid, sendo que 444.896 pessoas já tem o calendário vacinal completo.













