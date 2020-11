Uma subida que representa cerca do dobro face ao número de casos positivos e óbitos contabilizados ontem.

Luxemburgo regista mais 891 casos e oito mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS Uma subida que representa cerca do dobro face ao número de casos positivos e óbitos contabilizados ontem.

O Luxemburgo regista esta quarta-feira, 18 de novembro, mais 891 infetados e oito mortes por covid-19. Uma subida que duplica o número de casos positivos e óbitos contabilizados no dia anterior.

Os 891 novos casos foram confirmados a partir da realização de 14.247 testes PCR. A taxa de positividade é de 6,25%.

Há, atualmente, 247 internados, 199 em cuidados normais (mais 11 que ontem) e 48 em unidades de cuidados intensivos.

Com o balanço desta quarta-feira, já morreram, no total, no Luxemburgo, 248 pessoas vítimas da doença causada pelo novo coronavírus.





