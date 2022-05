Luxemburgo regista mais 419 novos casos de covid-19 nas últimas 72 horas

Covid-19. Atividade física pode ajudar a reduzir sintomas e gravidade da doença

O envolvimento regular em atividades físicas pode ser uma das ações chave que os indivíduos podem realizar para minimizar as consequências adversas da covid-19, apontam as conclusões de um estudo realizado no âmbito do projeto "Predi-Covid", conduzido pelo Instituto da Saúde do Luxemburgo.