Luxemburgo regista duas mortes por covid-19 no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

No primeiro dia de junho, os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 51 novos casos de covid-19, de um total de 9.565 testes realizados nas últimas 24 horas. Estão 905 infeções ativas no país.

Apesar de no dia anterior não ter havido mortes por causa do vírus, nesta terça-feira, há a lamentar dois óbitos, o que eleva o número total para 817 vítimas mortais no Luxemburgo, desde o início da pandemia.

Estão hoje 17 pessoas hospitalizados em enfermaria (menos duas que ontem), e sete permanecem nas unidades de cuidados intensivos.

121.348 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

