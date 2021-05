Registam-se 131 novos casos de covid-19 no país.

Luxemburgo regista duas mortes por covid-19

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com os últimos números oficiais do Ministério da Saúde, nas últimas 48 horas registaram-se 131 novos casos do novo coronavírus, de um total de 4997 testes realizados (4.555 no sábado e 442 no domingo). Contabilizam-se 2.167 infeções ativas no país.

Há a lamentar duas mortes por causa do vírus, o que significa que o número total de perdas no Grão-Ducado é agora de 804.

Neste início de semana, estão 84 pacientes hospitalizados, 53 em enfermaria e 31 nas unidades de cuidados intensivos.

Até à data, 66.144 residentes do Luxemburgo já receberam a vacinação completa.

