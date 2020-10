Número de pessoas internadas nos cuidados intensivos subiu para 24.

Luxemburgo regista duas mortes e 778 novos casos

Número de pessoas internadas nos cuidados intensivos subiu para 24.

Depois de o Luxemburgo ter registado três vítimas mortais no balanço de quinta-feira, os novos números apontam para dois óbitos nas últimas 24 horas.

As autoridades de saúde revelaram que foram efetuados 12 676 testes e que 778 pessoas testaram positivo à covid-19.

A situação nos hospitais continua a agravar-se com mais três pacientes nos cuidados intensivos. São agora 25 as pessoas em estado mais grave enquanto que outras 126 estão noutras unidades. Entre quinta e sexta-feira, o número de hospitalizados subiu de 140 para 160.

As novas restrições para combater o avanço da pandemia no país entraram em vigor a partir da meia-noite. Além do recolher obrigatório entre as 23h e as 6h, as reuniões passam a estar novamente limitadas a quatro pessoas.



Há mais polícia na rua e multas mais pesadas para os incumpridores.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.