O último relatório das autoridades de saúde dá conta de 1.896 infeções detetadas entre sexta e domingo.

Pandemia

Luxemburgo regista cinco mortes por covid-19 nas últimas 72 horas

Redação O último relatório das autoridades de saúde dá conta de 1.896 infeções detetadas entre sexta e domingo.

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, que reúne os números do fim de semana, foram realizados 5.000 testes entre sexta-feira e domingo.

Contabilizam-se mais cinco mortes, o que eleva o número total de óbitos por covid-19 para 1.050 no Grão-Ducado.

China. Cantão proíbe entrada de pessoas por causa de surto de covid-19 Cantão, uma das maiores cidades da China e importante centro industrial, proibiu esta segunda-feira a maioria das entradas, numa altura em que o país enfrenta o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia.

Existem, de momento, 31 pacientes internados em enfermaria, mais sete que na sexta e três internados nos cuidados intensivos, menos um que no relatório anterior.

Atualmente, há 14.537 casos ativos no Luxemburgo. Por outro lado, há 209.975 recuperados da doença.

As autoridades de saúde referem, ainda, que foram administradas 1.277.223 doses da vacina contra a covid-19, sendo que 366.428 pessoas já receberam uma dose de reforço.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.