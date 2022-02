Estão mais cinco pessoas internadas em enfermaria do que no dia anterior.

Relatório diário

Luxemburgo regista 549 novos casos de covid-19 e três mortes

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, registaram-se 549 novos casos de covid-19, de 2.351 testes realizados nas últimas 24 horas. A taxa de positividade está agora nos 23,38%. Contam-se 17.552 infeções ativas no país.

Três pessoas morreram por causa do vírus e o número de óbitos desde o início da pandemia aumentou para 979.

No último dia, notou-se um aumento residual dos pacientes em enfermaria, com 56 pessoas internadas (mais cinco). Nos cuidados intensivos estão 11 pacientes, menos um do que ontem.

353.751 pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

