Não há mortes a lamentar no último dia.

Relatório diário

Luxemburgo regista 498 novos casos de covid-19 em 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO

Em 6.569 testes realizados nas últimas 24 horas, confirmam-se 486 novos casos no Luxemburgo, aponta o relatório oficial diário do Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira, contam-se 5.663 infeções ativas no país.

Não se registaram mortes devido ao vírus, mantendo o total de óbitos no Grão-Ducado em 889.

Faixa dos 0-14 anos continua com maior incidência, mas maior subida é nos 15-29 anos Na última semana, a taxa de incidência de infetados no Luxemburgo aumentou para 425 casos por 100 mil habitantes, com uma subida de 22% na faixa etária dos 15 aos 29 anos.

Ligeiro aumento nos internamentos, com 55 pessoas internadas em enfermaria (mais quatro desde a última atualização) e 21 pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

435.132 residentes têm a vacinação completa e 107.615 pessoas já receberam uma dose de reforço.

