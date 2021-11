A taxa de positividade também disparou, de 5,09% para 10,66%. Não houve registo de mortes devido à infeção nas últimas 24 horas.

Covid-19

Luxemburgo regista número recorde de 2021. São mais 491 novos casos no último dia

De acordo com os dados oficiais avançados pelo Ministério da Saúde, registaram-se 491 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Este número representa mais do dobro do balanço do dia anterior, em que foram confirmados 129 nas infeções. É também um número recorde de casos: não se verificava um valor tão elevado desde o final de 2020. No entanto, é de salientar que foram também realizados mais testes no último dia (4.613, em comparação com 2.535 da última atualização).

A taxa de positividade, que estava a descer nos últimos dias, também disparou, de 5,09% para 10,66%.

Não há mortes a lamentar por causa do vírus, por isso, o número total de óbitos no Grão-Ducado mantém-se em 859.



Número de internamentos nesta quarta-feira. Estão 35 pessoas internadas em enfermaria, menos sete do que na última atualização, e 10 pacientes nas unidades cuidados intensivos (menos dois).

Desde 28 de dezembro de 2020, foram administradas 864.030 doses da vacina contra a covid-19 e 422,53 pessoas têm agora a vacinação completa.



